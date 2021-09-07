Роналдо высказался о фаворите Лиги чемпионов
Фото: инстаграм Роналдо/Автор неизвестен
Экс-нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии Роналдо Назарио рассказал о фаворите на победу в Лиге чемпионов.
"Еще слишком рано говорить, кто выиграет Лигу чемпионов. Картинка начинает складываться в четвертьфинале.
"Пари Сен-Жермен" в поул-позиции, но одно дело говорить, а другое – играть.
На поле значение имеет множество факторов. Я играл за "Реал", почти пять сезонов в составе "галактикос", и не выигрывал Лигу чемпионов.
Победу нельзя рассчитать математически, даже если в вашем составе есть лучшие игроки, что относится и к ПСЖ, – заявил бразилец в интервью DAZN.
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