Роналдо высказался о фаворите Лиги чемпионов

Фото: инстаграм Роналдо/Автор неизвестен

Экс-нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии Роналдо Назарио рассказал о фаворите на победу в Лиге чемпионов.

"Еще слишком рано говорить, кто выиграет Лигу чемпионов. Картинка начинает складываться в четвертьфинале.

"Пари Сен-Жермен" в поул-позиции, но одно дело говорить, а другое – играть.

На поле значение имеет множество факторов. Я играл за "Реал", почти пять сезонов в составе "галактикос", и не выигрывал Лигу чемпионов.

Победу нельзя рассчитать математически, даже если в вашем составе есть лучшие игроки, что относится и к ПСЖ, – заявил бразилец в интервью DAZN.

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