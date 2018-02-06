Роналдо высказался о предстоящем противостоянии "Реала" и ПСЖ

Обладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо высказался о предстоящем противостоянии мадридского "Реала" и французского ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

" Трудно определить фаворита. "Реал" не играет очень хорошо, но чемпионы способны изменить свой настрой и получить новую мотивацию. Это будут сложные игры. ПСЖ в свою очередь играет очень хорошо, забивает много голов, имеет очень мощное трио атаки и очень оскорбительное. Это будут сложные и в то же время красивые игры. Это две отличные команды, и только одна выйдет в следующий раунд ", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Роналдо назвал действующего игрока, который похож на него. | soccernews.ru