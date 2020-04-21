Роналдо высказался о сравнении с Роналду

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Роналдо высказался о сравнении с Роналду

Бывший нападающий мадридского "Реала" бразилец Роналдо рассказал, что он думает о сравнениях с португальским форвардом туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Наверное, Роналду раздражает тот факт, что меня называют настоящим Роналдо (оба имени на латинице пишутся одинаково - Ronaldo. - Прим. Soccernews). Нельзя сравнивать футболистов. Криштиану войдет в историю благодаря голам и той стабильности, которую он достиг. Он всегда будет одним из лучших футболистов, также как Месси, и другие игроки", - Роналдо в прямом эфире Instagram с Фабио Каннаваро.

35-летний Роналду за свою клубную карьеру провел 868 матчей во всех турнирах, забил 626 голов и отдал 219 результативных передач. На счету Роналдо 296 мячей и 59 голевых пасов в 451 поединке. 

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