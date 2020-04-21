Роналдо высказался о сравнении с Роналду
Бывший нападающий мадридского "Реала" бразилец Роналдо рассказал, что он думает о сравнениях с португальским форвардом туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Наверное, Роналду раздражает тот факт, что меня называют настоящим Роналдо (оба имени на латинице пишутся одинаково - Ronaldo. - Прим. Soccernews). Нельзя сравнивать футболистов. Криштиану войдет в историю благодаря голам и той стабильности, которую он достиг. Он всегда будет одним из лучших футболистов, также как Месси, и другие игроки", - Роналдо в прямом эфире Instagram с Фабио Каннаваро.
35-летний Роналду за свою клубную карьеру провел 868 матчей во всех турнирах, забил 626 голов и отдал 219 результативных передач. На счету Роналдо 296 мячей и 59 голевых пасов в 451 поединке.
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|Интер Милан
|25
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|Аталанта
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|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16