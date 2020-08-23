Роналдо высказался о возможном уходе Месси из "Барселоны"

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Роналдо высказался о возможном уходе Месси из "Барселоны"

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о том, что Лионель Месси может покинуть "Барселону".

"Крайне маловероятно, что он сможет покинуть "Барселону", учитывая проблемы с результатами. Месси - ключевой футболист команды, на месте "Барсы" я бы его не отпустил ни при каких условиях.

У него отличная, крепкая связь с клубом, и я не думаю, что он вдруг его разлюбит", - приводит слова Роналдо Marca.

Напомним, что Месси является воспитанником "Барсы" и выступает за каталонцев на протяжении всей своей карьеры. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

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