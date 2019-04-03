Роналдо: "Я готов вернуться на поле и сам бить пенальти!"

Владелец "Вальядолида" Роналдо в шутку заявил о готовности возобновить карьеру, так как футболисты его клуба регулярно не реализуют пенальти.

"Больше к точке не подходите. Мы пять раз били пенальти в этом сезоне и ни разу не забили! Я готов вернуться на поле и сам бить пенальти! Вообще, 11-метровые это ужасная вещь. Очень большая ответственность", - приводит слова Роналдо The Sun.

Напомним, что 42-летний Роналдо купил "Вальядолид" несколько месяцев назад за 30 миллионов евро.

В данный момент клуб борется за выживание в Примере и после 29 туров занимает 16-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета всего на два очка.

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