Роналдо ярко оценил игру Мбаппе
Фото: инстаграм Роналдо/Автор неизвестен
Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о нападающем "Пари Сен-Жермен" Килиане Мбаппе.
"Мбаппе обладает великолепными качествами, у него есть техника, скорость и голевое чутье. Если сравнить его со мной, то игра Килиана напоминает мне мою", – приводит слова Роналдо AS.
В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Мбаппе может подписать с ПСЖ двухлетний контракт. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13