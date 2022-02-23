Роналдо ярко оценил игру Мбаппе

Фото: инстаграм Роналдо/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о нападающем "Пари Сен-Жермен" Килиане Мбаппе.

"Мбаппе обладает великолепными качествами, у него есть техника, скорость и голевое чутье. Если сравнить его со мной, то игра Килиана напоминает мне мою", – приводит слова Роналдо AS.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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