Роналдо ярко поздравил Зидана с днём рождения

Сегодня, 23 июня, главному тренеру мадридского "Реала" Зинедину Зидану исполнилось 48 лет.

С днём рождения легендарного француза поздравил культовый бразильский форвард Роналдо.

"С днём рождения, мой друг! Ты лучший из тех, с кем я когда-либо играл", - написал бразилец в инстаграме.

Напомним, что Роналдо и Зидан вместе играли за "Реал" с 2002 по 2006 год.

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