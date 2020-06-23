Роналдо ярко поздравил Зидана с днём рождения

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Роналдо ярко поздравил Зидана с днём рождения

Сегодня, 23 июня, главному тренеру мадридского "Реала" Зинедину Зидану исполнилось 48 лет.

С днём рождения легендарного француза поздравил культовый бразильский форвард Роналдо.

"С днём рождения, мой друг! Ты лучший из тех, с кем я когда-либо играл", - написал бразилец в инстаграме.

Напомним, что Роналдо и Зидан вместе играли за "Реал" с 2002 по 2006 год.

Не пропустите: Зидан вышел на второе место среди тренеров "Реала" по числу побед. | http://soccernews.ru
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