Роналдо ярко поздравил Зидана с днём рождения
Сегодня, 23 июня, главному тренеру мадридского "Реала" Зинедину Зидану исполнилось 48 лет.
С днём рождения легендарного француза поздравил культовый бразильский форвард Роналдо.
"С днём рождения, мой друг! Ты лучший из тех, с кем я когда-либо играл", - написал бразилец в инстаграме.
Напомним, что Роналдо и Зидан вместе играли за "Реал" с 2002 по 2006 год.
Не пропустите: Зидан вышел на второе место среди тренеров "Реала" по числу побед. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
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|7
|Валенсия
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|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
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