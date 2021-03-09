Роналдо зачал пятого ребёнка, несмотря на стерилизацию

Теги роналдо

Роналдо зачал пятого ребёнка, несмотря на стерилизацию

Легендарный бразильский футболист Роналдо и модель Селина Локс ждут ребёнка.

Девушка поделилась радостной новостью в своём инстаграме, отметив, что безмерно счастлива забеременеть.

Для "Зубастика" это будет пятый ребёнок. У него уже есть два сына - 20-летний Рональд и 15-летний Александр, а также две дочери - 12-летняя Мария София и 10-летняя Мария Алиса.

Примечательно, что в 2010 году Роналдо решился на процедуру вазэктомии (стерилизации), чтобы больше не заводить детей, однако ему всё равно удалось зачать ребёнка.

Не пропустите: "Реал" уличили в незаконных выплатах Роналдо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Тухель побил рекорд АПЛ

Тухель побил рекорд АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов