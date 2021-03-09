Роналдо зачал пятого ребёнка, несмотря на стерилизацию

Легендарный бразильский футболист Роналдо и модель Селина Локс ждут ребёнка.

Девушка поделилась радостной новостью в своём инстаграме, отметив, что безмерно счастлива забеременеть.

Для "Зубастика" это будет пятый ребёнок. У него уже есть два сына - 20-летний Рональд и 15-летний Александр, а также две дочери - 12-летняя Мария София и 10-летняя Мария Алиса.

Примечательно, что в 2010 году Роналдо решился на процедуру вазэктомии (стерилизации), чтобы больше не заводить детей, однако ему всё равно удалось зачать ребёнка.

Не пропустите: "Реал" уличили в незаконных выплатах Роналдо. | http://soccernews.ru