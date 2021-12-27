Роналдо закрыл долг "Крузейро" перед ФИФА
Фото инстаграм Роналдо
Легендарный бразильский футболист Роналдо продолжает решать финансовые проблемы "Крузейро".
Напомним, что двукратный чемпион мира купил "синих лис" в середине декабря за 70,2 миллиона долларов, чтобы спасти клуб от банкротства.
Теперь же Роналдо погасил задолженность "Крузейро" перед ФИФА в размере 7,7 миллиона евро.
Эти вливания позволят команде избежать дисквалификации и других санкций.
Напомним, что "Крузейро" является первым профессиональным клубом в карьере Роналдо. Он выступал там с 1993 по 1994 год.
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|57
|8
|Коринтианс
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|38
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|10
|Гоияс
|38
|52
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|Байя
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|49
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|Ботафого
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|16
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|Крузейро
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|Чапекоенсе
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|Аваи
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|20