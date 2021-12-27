Роналдо закрыл долг "Крузейро" перед ФИФА

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Легендарный бразильский футболист Роналдо продолжает решать финансовые проблемы "Крузейро".

Напомним, что двукратный чемпион мира купил "синих лис" в середине декабря за 70,2 миллиона долларов, чтобы спасти клуб от банкротства.

Теперь же Роналдо погасил задолженность "Крузейро" перед ФИФА в размере 7,7 миллиона евро.

Эти вливания позволят команде избежать дисквалификации и других санкций.

Напомним, что "Крузейро" является первым профессиональным клубом в карьере Роналдо. Он выступал там с 1993 по 1994 год.

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