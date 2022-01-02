Фото: инстаграм Роналдо/Автор неизвестен

Легендарный бразильский футболист Роналдо заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте "Крузейро".

Экс-футболиста чувствует себя хорошо, у него лишь легкие симптомы заболевания. В связи с этим он ушел на самоизоляцию. Из-за коронавируса Роналдо пропустил праздник, посвященный 101-летию "Крузейро".

45-летний Роналдо в бытность футболистом выступал за "Крузейро", ПСВ, "Барселону", "Интер", "Реал", "Милан" и "Коринтианс".

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