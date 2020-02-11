Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо заявил, что он не хотел уходить из "Барселоны" в 1997 году.

"В конце сезона я подписал новый контракт с "Барселоной" и уехал в сборную Бразилии. Через несколько дней мне позвонили из клуба и сказали, что я больше не смогу играть за "Барселону". Я хотел остаться, но ничего не решил. Клуб не ценил меня, как должен был", - приводит слова Роналдо DAZN.

Роналдо выступал за "Барселону" c 1996 по 1997 годы, а затем перешел в "Интер" за 28 миллионов евро. Всего он провел за каталонский клуб 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 47 голов и отдал семь результативных передач.

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