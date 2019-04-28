Роналду 10-й сезон подряд забил не менее 20 голов в чемпионатах

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился голом в матче 34-го тура итальянской Серии А против "Интера" (1:1).

Этот гол стал для него 20-м в чемпионате Италии в нынешнем сезоне.

Таким образом, португалец в 10-м сезоне подряд забил не менее 20 голов в чемпионатах.

Всего в этом сезоне 34-летний Роналду забил 27 голов и отдал 13 результативных передач в 40 матчах за "Ювентус".

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