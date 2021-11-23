Роналду 17-й сезон подряд забил не менее 10 голов за клуб

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в 17-м сезоне подряд забил не менее 10 голов за клуб.

Форвард отличился в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Вильярреалом" (2:0) и на его счету стало 10 голов в 15 матчах.

Напомним, что 36-летний Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" прошлым летом из туринского "Ювентуса". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2023 года.

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