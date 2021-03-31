Роналду 18 лет подряд отмечается голами за сборную Португалии

Теги криштиану роналдупортугалия

Роналду 18 лет подряд отмечается голами за сборную ПортугалииФото: Твиттер @Cristiano 
Во вчерашнем матче третьего тура квалификационного раунда к Чемпионату Мира 2022 в Катаре форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил Люксембургу и помог своей команде одержать победу со счетом 3:1.

Для футболиста "Ювентуса" это взятие ворот стало первым за национальную сборную в 2021 году. Таким образом, нападающий продолжил невероятную серию, в которой он забивает за Португалию 18 лет подряд.

Впервые Роналду отличился в 2004 году. Самым продуктивным для голеодора оказался 2019 год, когда ему удалось поразить ворота соперника 14 раз за 10 матчей в составе сборной.

Всего на счету бомбардира 103 гола за сборную. Больше на уровне национальных команд смог забить только бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи (109 мячей).

Читать также: Цена капитанской повязки Роналду на аукционе превысила 10 миллионов евро | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" временно прекратил переговоры с Доннаруммой по новому контракту

"Милан" временно прекратил переговоры с Доннаруммой по новому контракту

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов