Роналду 18 лет подряд отмечается голами за сборную Португалии
Фото: Твиттер @Cristiano
Во вчерашнем матче третьего тура квалификационного раунда к Чемпионату Мира 2022 в Катаре форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил Люксембургу и помог своей команде одержать победу со счетом 3:1.
Для футболиста "Ювентуса" это взятие ворот стало первым за национальную сборную в 2021 году. Таким образом, нападающий продолжил невероятную серию, в которой он забивает за Португалию 18 лет подряд.
Впервые Роналду отличился в 2004 году. Самым продуктивным для голеодора оказался 2019 год, когда ему удалось поразить ворота соперника 14 раз за 10 матчей в составе сборной.
Всего на счету бомбардира 103 гола за сборную. Больше на уровне национальных команд смог забить только бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи (109 мячей).
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