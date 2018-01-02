Роналду: "2017-й год оказался невероятным"

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Роналду: "2017-й год оказался невероятным"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду подвел итог 2017-му году.

"2017-й год был невероятным годом во всех аспектах. Это потрясающее чувство - оглянуться назад и увидеть то, чего я достиг с того времени, как начал пинать мяч на улицах Мадейры. Я был наделен талантом, и я очень много работал, чтобы максимально его раскрыть. Но я бы не добился всего этого без сотрудничества со многими людьми, которые помогли мне профессионально расти", - цитирует 32-летнего нападающего AS.

Напомним, Роналду все еще надеется продлить контракт с "Реалом". | soccernews.ru

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