Роналду в 9 сезонах обгонял Месси по голам в чемпионате

1 Теги криштиану роналдулионель мессибарселонаманчестер юнайтедреал мадридювентусстатистика

Роналду в 9 сезонах обгонял Месси по голам в чемпионате

Фото твиттер Nurul Amin Nantu

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Барселоны" Лионель Месси уже 17 сезонов соревнуются друг с другом на топ-уровне.

Soccernews подсчитал, кто из них забивал больше голов в чемпионате в каждом сезоне за указанный период.

2004/05: Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 5 голов; Месси ("Барселона") - 1 гол.

2005/06: Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 9 голов; Месси ("Барселона") - 6 голов.

2006/07: Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 17 голов; Месси ("Барселона") - 14 голов.

2007/08: Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 31 гол; Месси ("Барселона") - 10 голов.

2008/09: Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 18 голов; Месси ("Барселона") - 23 гола.

2009/10: Роналду ("Реал") - 26 голов; Месси ("Барселона") - 34 гола.

2010/11: Роналду ("Реал") - 40 голов; Месси ("Барселона") - 31 гол.

2011/12: Роналду ("Реал") - 46 голов; Месси ("Барселона") - 50 голов.

2012/13: Роналду ("Реал") - 34 гола; Месси ("Барселона") - 46 голов.

2013/14: Роналду ("Реал") - 31 гол; Месси ("Барселона") - 28 голов.

2014/15: Роналду ("Реал") - 48 голов; Месси ("Барселона") - 43 гола.

2015/16: Роналду ("Реал") - 35 голов; Месси ("Барселона") - 26 голов.

2016/17: Роналду ("Реал") - 25 голов; Месси ("Барселона") - 37 голов.

2017/18: Роналду ("Реал") - 26 голов; Месси ("Барселона") - 34 гола.

2018/19: Роналду ("Реал") - 21 гол; Месси ("Барселона") - 36 голов.

2019/20: Роналду ("Реал") - 31 гол; Месси ("Барселона") - 25 голов.

2020/21: Роналду ("Реал") - 29 голов; Месси ("Барселона") - 30 голов.

Таким образом, в девяти сезонах больше голов в чемпионате было у португальца, в восьми - чаще забивал аргентинец.

Не пропустите: Роналду - первый игрок, ставший лучшим бомбардиром в трёх топ-лигах Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

То бишь 3 последних сезона он играл за Реал?Мда...

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду - лучший игрок "Ювентуса" по итогам сезона

Роналду - лучший игрок "Ювентуса" по итогам сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов