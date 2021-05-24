Роналду в 9 сезонах обгонял Месси по голам в чемпионате

Фото твиттер Nurul Amin Nantu

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Барселоны" Лионель Месси уже 17 сезонов соревнуются друг с другом на топ-уровне.

Soccernews подсчитал, кто из них забивал больше голов в чемпионате в каждом сезоне за указанный период.

2004/05: Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 5 голов; Месси ("Барселона") - 1 гол.

2005/06: Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 9 голов; Месси ("Барселона") - 6 голов.

2006/07: Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 17 голов; Месси ("Барселона") - 14 голов.

2007/08: Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 31 гол; Месси ("Барселона") - 10 голов.

2008/09: Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 18 голов; Месси ("Барселона") - 23 гола.

2009/10: Роналду ("Реал") - 26 голов; Месси ("Барселона") - 34 гола.

2010/11: Роналду ("Реал") - 40 голов; Месси ("Барселона") - 31 гол.

2011/12: Роналду ("Реал") - 46 голов; Месси ("Барселона") - 50 голов.

2012/13: Роналду ("Реал") - 34 гола; Месси ("Барселона") - 46 голов.

2013/14: Роналду ("Реал") - 31 гол; Месси ("Барселона") - 28 голов.

2014/15: Роналду ("Реал") - 48 голов; Месси ("Барселона") - 43 гола.

2015/16: Роналду ("Реал") - 35 голов; Месси ("Барселона") - 26 голов.

2016/17: Роналду ("Реал") - 25 голов; Месси ("Барселона") - 37 голов.

2017/18: Роналду ("Реал") - 26 голов; Месси ("Барселона") - 34 гола.

2018/19: Роналду ("Реал") - 21 гол; Месси ("Барселона") - 36 голов.

2019/20: Роналду ("Реал") - 31 гол; Месси ("Барселона") - 25 голов.

2020/21: Роналду ("Реал") - 29 голов; Месси ("Барселона") - 30 голов.

Таким образом, в девяти сезонах больше голов в чемпионате было у португальца, в восьми - чаще забивал аргентинец.

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