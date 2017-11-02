Роналду анонсировал свой уход из "Реала"

Теги криштиану роналдуреал мадрид

Роналду анонсировал свой уход из "Реала"Лидер "Реала" Криштиану Роналду сделал громкое заявление после поражения от "Тоттенхэма" (1:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

Футболист признался, что покинет клуб после окончания действия контракта.

"Продлю ли я контракт? У меня еще четыре года по действующему соглашению. Это достаточно для меня. Не хочу подписывать новый контракт. Я и так чувствую себя хорошо.

Игра с "Тоттенхэмом"? Для нас это плохой матч, мы хотим исправиться. Мы привыкли к победам", - отметил он.  | soccernews.ru

комментарии
Эльдар

через 4 года уже с ним никто не продлит

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