Роналду анонсировал свой уход из "Реала"

Лидер "Реала" Криштиану Роналду сделал громкое заявление после поражения от "Тоттенхэма" (1:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

Футболист признался, что покинет клуб после окончания действия контракта.

"Продлю ли я контракт? У меня еще четыре года по действующему соглашению. Это достаточно для меня. Не хочу подписывать новый контракт. Я и так чувствую себя хорошо.

Игра с "Тоттенхэмом"? Для нас это плохой матч, мы хотим исправиться. Мы привыкли к победам", - отметил он. | soccernews.ru