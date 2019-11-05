Роналду анонсировал вылет в Москву на матч Лиги Чемпионов

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в инстаграме опубликовал фото перед вылетом в Москву на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Локомотивом".

На снимке португалец стоит рядом с игроками команды в стильных костюмах.

Под фотографией Роналду написал: "Снова Лига Чемпионов".

Матч "Локомотив" - "Ювентус" состоится завтра, 6 ноября, в Москве. Начало - в 20:55 (мск).

Первая встреча команд в рамках турнира завершилась в пользу туринского клуба - 2:1.

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