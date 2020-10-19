Роналду, Анри и еще 8 игроков претендуют на звание лучшего левого нападающего в истории

Французский журнал France Football назвал список из 10 претендентов на звание лучшего левого нападающего в истории футбола.

В список претендентов вошли: Олег Блохин (СССР), Криштиану Роналду (Португалия), Драган Джаич (Югославия), Райан Гиггз (Уэльс), Тьерри Анри (Франция), Ривалдо, Ривелино, Роналдиньо (все – Бразилия), Карл-Хайнц Румменигге (Германия), Христо Стоичков (Болгария).

France Football планирует составить символическую сборную из лучших игроков на каждой позиции. Схема символической команды будет 3-4-3.

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