Роналду, Анри и еще 8 игроков претендуют на звание лучшего левого нападающего в истории

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Роналду, Анри и еще 8 игроков претендуют на звание лучшего левого нападающего в истории

Французский журнал France Football назвал список из 10 претендентов на звание лучшего левого нападающего в истории футбола.

В список претендентов вошли: Олег Блохин (СССР), Криштиану Роналду (Португалия), Драган Джаич (Югославия), Райан Гиггз (Уэльс), Тьерри Анри (Франция), Ривалдо, Ривелино, Роналдиньо (все – Бразилия), Карл-Хайнц Румменигге (Германия), Христо Стоичков (Болгария).

France Football планирует составить символическую сборную из лучших игроков на каждой позиции. Схема символической команды будет 3-4-3.

Не пропустите: названы 10 претендентов на позицию центрального нападающего для сборной всех времен. | http://soccernews.ru
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