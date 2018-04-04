Роналду: "Аплодисменты со стороны болельщиков "Ювентуса"? Этого никогда не случалось со мной ранее"
Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду поблагодарил фанатов туринского "Ювентуса", аплодировавших ему после того, как он забил свой второй гол в ворота голкипера "старой синьоры" Джанлуиджи Буффона.
"Это был отличный гол, фантастический. Я не ожидал, что забью такой гол, но лучше поговорить об игре. Это был фантастический матч для нас, мы забили три мяча отличной команде. Мы хорошо сыграли, и я счастлив. Аплодисменты со стороны болельщиков "Ювентуса"? Это был невероятный момент, и я должен поблагодарить всех поклонников "Ювентуса". То, что они сделали, было фантастическим, этого никогда не случалось со мной раньше. Я очень счастлив", - цитирует 33-летнего нападающего Football Italia.
Напомним, Роналду намерен изменить свою позицию на поле. | soccernews.ru
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