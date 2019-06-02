Роналду - автор лучшего гола Лиги Чемпионов 2018/19
УЕФА представил топ-10 голов минувшего розыгрыша Лиги Чемпионов.
Отметим, что голы выбирали специальные наблюдатели, в число которых входят Томас Шааф (Германия), Петер Рудбек (Дания), Дэвид Мойес (Шотландия), Рауль Гонсалес (Испания), Пэки Боннер (Ирландия), Майкл О’Нил (Северная Ирландия), Гарет Саутгейт (Англия), Роберто Мартинес (Испания), Хинес Мелендес (Испания).
Топ-10 голов выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду ("Ювентус" - "Манчестер Юнайтед") - четвертый тур, 07.11.2018
2. Лионель Месси ("Барселона" - "Ливерпуль") - первый матч полуфинала, 01.05.2019
3. Садио Мане ("Бавария" - "Ливерпуль") - ответный матч 1/8 финала, 13.03.2019
4. Иван Ракитич ("Тоттенхэм" - "Барселона") - второй тур, 03.10.2018
5. Лерой Сане ("Манчестер Сити" - "Хоффенхайм") - шестой тур, 12.12.2018
6. Килиан Мбаппе ("Манчестер Юнайтед" - ПСЖ) - первый матч 1/8 финала, 12.02.2019
7. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити" - "Шахтер") - четвертый тур, 07.11.2018
8. Усман Дембеле ("Барселона" - "Тоттенхэм") - шестой тур, 11.12.2018
9. Филиппе Коутиньо ("Барселона" - "Манчестер Юнайтед") - ответный матч четвертьфинала, 16.04.2019
10. Луис Суарес ("Барселона" - "Ливерпуль") - первый матч полуфинала, 01.05.2019
Видео голов вы можете посмотреть по ссылке.
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|Клуб Брюгге
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|6
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|Монако
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|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
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|ПСВ
|6
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|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
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|11
|2
|Ливерпуль
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|9
|3
|Наполи
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|9
|4
|Црвена Звезда
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|4
|Группа D
|М
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|1
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|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
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|6
|14
|2
|Аякс
|6
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|3
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|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4