Роналду - автор лучшего гола Лиги Чемпионов 2018/19

УЕФА представил топ-10 голов минувшего розыгрыша Лиги Чемпионов.

Отметим, что голы выбирали специальные наблюдатели, в число которых входят Томас Шааф (Германия), Петер Рудбек (Дания), Дэвид Мойес (Шотландия), Рауль Гонсалес (Испания), Пэки Боннер (Ирландия), Майкл О’Нил (Северная Ирландия), Гарет Саутгейт (Англия), Роберто Мартинес (Испания), Хинес Мелендес (Испания).

Топ-10 голов выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду ("Ювентус" - "Манчестер Юнайтед") - четвертый тур, 07.11.2018

2. Лионель Месси ("Барселона" - "Ливерпуль") - первый матч полуфинала, 01.05.2019

3. Садио Мане ("Бавария" - "Ливерпуль") - ответный матч 1/8 финала, 13.03.2019

4. Иван Ракитич ("Тоттенхэм" - "Барселона") - второй тур, 03.10.2018

5. Лерой Сане ("Манчестер Сити" - "Хоффенхайм") - шестой тур, 12.12.2018

6. Килиан Мбаппе ("Манчестер Юнайтед" - ПСЖ) - первый матч 1/8 финала, 12.02.2019

7. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити" - "Шахтер") - четвертый тур, 07.11.2018

8. Усман Дембеле ("Барселона" - "Тоттенхэм") - шестой тур, 11.12.2018

9. Филиппе Коутиньо ("Барселона" - "Манчестер Юнайтед") - ответный матч четвертьфинала, 16.04.2019

10. Луис Суарес ("Барселона" - "Ливерпуль") - первый матч полуфинала, 01.05.2019

Видео голов вы можете посмотреть по ссылке.

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