Роналду - автор лучшего гола прошлого сезона Лиги Чемпионов

3 Теги криштиану роналдумарсель забитцерхуан куадрадолуис суарессерж гнабри

Роналду - автор лучшего гола прошлого сезона Лиги Чемпионов

Определена пятёрка лучших голов розыгрыша Лиги Чемпионов сезона 2019/20.

Возглавил рейтинг нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и его взятие ворот в ответном матче 1/8 финала с "Лионом" после дальнего удара.

В топ-3 также вошли Марсель Забитцер из "РБ Лейпциг" (гол "Зениту") и Хуан Куадрадо из "Ювентуса" (гол "Атлетико").

Замыкают пятёрку мячи Луиса Суареса из "Барселоны" в ворота "Интера" и Сержа Гнабри из "Баварии" в ворота "Лиона".

Не пропустите: Роналду и Месси не попали в символическую сборную сезона ЛЧ по версии Goal.com. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карлыч69
Карлыч69

Гол Забитцера, намного лучше гола португальскоой клячи. А если оценивать по сложности и по красоте, то голу Месси Наполи в Лиге Чемпионов из положения полулёжа, после сольного прохода 3-х защитников и пробития в самый угол между 2-х - нет равных !

Ответить
Mutaloff
Mutaloff

Поплачь,поплачь!

Ответить
Карлыч69
Карлыч69

Кто тебе сказал, что кто-то плачет? Гей лобби рулит, так что ничего удивительного :D

Ответить

главное

"Барселона" предлагала "Атлетико" обменять Гризманна на Фелиша

"Барселона" предлагала "Атлетико" обменять Гризманна на Фелиша

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов