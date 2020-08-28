Роналду - автор лучшего гола прошлого сезона Лиги Чемпионов
Определена пятёрка лучших голов розыгрыша Лиги Чемпионов сезона 2019/20.
Возглавил рейтинг нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и его взятие ворот в ответном матче 1/8 финала с "Лионом" после дальнего удара.
В топ-3 также вошли Марсель Забитцер из "РБ Лейпциг" (гол "Зениту") и Хуан Куадрадо из "Ювентуса" (гол "Атлетико").
Замыкают пятёрку мячи Луиса Суареса из "Барселоны" в ворота "Интера" и Сержа Гнабри из "Баварии" в ворота "Лиона".
Goal of the Tournament results:— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2020
Ronaldo, Juventus 2-1 Lyon (2nd goal)
Sabitzer, Leipzig 2-1 Zenit
Cuadrado, Atlético 2-2 Juventus
4⃣ Suárez, Barcelona 2-1 Inter (1st goal)
5⃣ Gnabry, Lyon 0-3 Bayern (1st goal)@NissanFootball #GOTT #GOTW https://t.co/gWSBK7vsZh pic.twitter.com/o76CdHCI47
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