Роналду: "Бензема - фантастический игрок, надеюсь, он отправится на Чемпионат Мира"

Форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду поддержал своего одноклубника Карима Бензема, который все еще не получил вызов в национальную команду Франции.

" Я был разочарован тем, что Карим не был частью команды Франции на Евро. Надеюсь, Карим сможет отправиться на Чемпионат Мира. Это мое желание, потому что он - фантастический игрок, и мне нравится, когда на больших турнирах выступают лучшие игроки. Надеюсь, Карим сможет поехать на Чемпионат Мира ", - цитирует 32-летнего португальца le10sport.

Напомним, Роналду остался раздражен действиями Иско в матче против "Лас-Пальмаса". | soccernews.ru