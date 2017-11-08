Роналду: "Бензема - фантастический игрок, надеюсь, он отправится на Чемпионат Мира"

Теги криштиану роналдукарим бенземафранция

Роналду: "Бензема - фантастический игрок, надеюсь, он отправится на Чемпионат Мира"Форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду поддержал своего одноклубника Карима Бензема, который все еще не получил вызов в национальную команду Франции.

"Я был разочарован тем, что Карим не был частью команды Франции на Евро. Надеюсь, Карим сможет отправиться на Чемпионат Мира. Это мое желание, потому что он - фантастический игрок, и мне нравится, когда на больших турнирах выступают лучшие игроки. Надеюсь, Карим сможет поехать на Чемпионат Мира", - цитирует 32-летнего португальца le10sport.

Напомним, Роналду остался раздражен действиями Иско в матче против "Лас-Пальмаса". | soccernews.ru

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