Роналду, Бензема и Бэйл приняли участие в тренировке "Реала"

В среду атакующее трио мадридского "Реала" в лице Криштиану Роналду, Карима Бензема и Гарета Бэйла приняло участие в тренировке своей команды.

Как информирует El Mundo Deportivo, помимо главных звезд "сливочных" и игроков второй команды на занятии также были замечены Кико Касилья , Дани Карвахаль , Тео Эрнандес , Маркос Льоренте и Лукас Васкес .

Отметим, что Бэйл только восстановился от травмы, Бензема не получил вызов в сборную Франции, а Роналду согласовал свой не приезд в расположение своей национальной команды с ее тренерским штабом.