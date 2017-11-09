Роналду, Бензема и Бэйл приняли участие в тренировке "Реала"

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Роналду, Бензема и Бэйл приняли участие в тренировке "Реала"В среду атакующее трио мадридского "Реала" в лице Криштиану Роналду, Карима Бензема и Гарета Бэйла приняло участие в тренировке своей команды.

Как информирует El Mundo Deportivo, помимо главных звезд "сливочных" и игроков второй команды на занятии также были замечены Кико Касилья, Дани Карвахаль, Тео Эрнандес, Маркос Льоренте и Лукас Васкес.

Отметим, что Бэйл только восстановился от травмы, Бензема не получил вызов в сборную Франции, а Роналду согласовал свой не приезд в расположение своей национальной команды с ее тренерским штабом.

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