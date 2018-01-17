Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca

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Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca

Marca по результатам голосования среди читателей определила сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги.

Стоит отметить, что в нее попали сразу четыре футболиста мадридского "Реала".

вратарь: Чичисола ("Лас-Пальмас")

защитники: Марсело ("Реал"), Семеду ("Вильярреал"), Лемос ("Лас-Пальмас"), Ашраф ("Реал")

полузащитники: Гайтан ("Атлетико"), Максимович ("Валенсия"), Энцо Зидан ("Алавес")

нападающие: Роналду ("Реал"), Бензема ("Реал"), Деулофеу ("Барселона")  

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2 Атлетико Мадрид 19 42
3 Валенсия 19 40
4 Реал Мадрид 18 32
5 Вильярреал 19 31
6 Севилья 19 29
7 Эйбар 19 27
8 Хетафе 19 26
9 Жирона 19 26
10 Сельта Виго 19 25
11 Атлетик Бильбао 19 25
12 Леганес 17 24
13 Бетис 18 24
14 Эспаньол 19 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 19 18
17 Алавес 19 18
18 Депортиво Ла-Корунья 19 16
19 Малага 19 11
20 Лас Пальмас 19 11
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