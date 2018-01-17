Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca
Marca по результатам голосования среди читателей определила сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги.
Стоит отметить, что в нее попали сразу четыре футболиста мадридского "Реала".
вратарь: Чичисола ("Лас-Пальмас")
защитники: Марсело ("Реал"), Семеду ("Вильярреал"), Лемос ("Лас-Пальмас"), Ашраф ("Реал")
полузащитники: Гайтан ("Атлетико"), Максимович ("Валенсия"), Энцо Зидан ("Алавес")
нападающие: Роналду ("Реал"), Бензема ("Реал"), Деулофеу ("Барселона")
Не пропустите: Восемь игроков "Барселоны" вошли в символическую сборную первого круга Ла Лиги по версии Marca. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|51
|2
|Атлетико Мадрид
|19
|42
|3
|Валенсия
|19
|40
|4
|Реал Мадрид
|18
|32
|5
|Вильярреал
|19
|31
|6
|Севилья
|19
|29
|7
|Эйбар
|19
|27
|8
|Хетафе
|19
|26
|9
|Жирона
|19
|26
|10
|Сельта Виго
|19
|25
|11
|Атлетик Бильбао
|19
|25
|12
|Леганес
|17
|24
|13
|Бетис
|18
|24
|14
|Эспаньол
|19
|24
|15
|Реал Сосьедад
|19
|23
|16
|Леванте
|19
|18
|17
|Алавес
|19
|18
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|19
|16
|19
|Малага
|19
|11
|20
|Лас Пальмас
|19
|11