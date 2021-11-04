Роналду, Бензема и Левандовски поспорят за звание автора лучшего гола недели в ЛЧ

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Стали известны претенденты на звание автора лучшего забитого мяча в 4-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.

В шорт-лист УЕФА вошли Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Карим Бензема ("Реал") и Лукас Нмеча ("Вольфсбург").

Проголосовать за лучший по вашему мнению гол можно на официальном сайте УЕФА по ссылке.

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