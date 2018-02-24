Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом"

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Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом"

Дневной субботний матч в программе 25-го тура испанской Ла Лиги проходил на "Сантьяго Бернабеу", где мадридский "Реал" принимал баскский "Алавес". После ряда успешных игр Королевский клуб назывался однозначным фаворитом встречи. Мало кто верил в то, что "славные" будут способны доставить проблемы хозяевам поля.

Игра, впрочем, началась в неспешном темпе, и первый реальный шанс для взятия ворот "сливочные" создали лишь на 18-й минуте. В ходе стремительной атаки Тео Эрнандес нашел пасом в штрафной Бензема, а тот, пробивая из убойной позиции, запустил мяч выше ворот. А вскоре уже Бэйл едва не сотворил шедевр. Получив мяч из глубины, валлиец в красивейшем прыжке пробил через себя, однако сфера пролетела в сантиметрах от левой штанги.

Лишь на исходе получаса игры включился и "Алавес". В итоге получилась десятиминутка, в ходе которой соперники играли на встречных курсах, отвечая друг другу атакой на атаку. У гостей отличный выпад получился с участием Педрасы. Навас с большим трудом отразил удар Альфонсо. Также хорошим получился выстрел Гвидетти, но голкипер "Реала" укротил мяч.

Хозяева поля не отставали и создавали довольно острые выпады. В одном из эпизодов едва не вышел один на один Роналду. А в другом моменте ошибся Пачеко, подарив мяч Бэйлу, но все же голкипер басков успел забрать сферу первым.

И уже в конце тайма гол все же состоялся. Забил его мадридский клуб. Васкес с правого фланга отпасовал на Бэйла, а тот элегантным пасом отправил сферу под удар Роналду. Криштиану с разворота был точен – 1:0.

В компенсированное к тайму время у "Алавеса" получилось создать остроту у ворот Наваса, но Руано не смог переиграть голкипера "Реала".

Трудно сказать, как бы развивалась вторая половина матча, если бы не гол Бэйла уже на 46-й минуте. Бензема перехватил мяч на половине поля "Алавеса", в результате чего хозяева поля организовали контратаку 4 в 2. Далее Карим покатил сферу левее от себя на Бэйла, а тот пробил метров с 12-ти в ближний угол – 2:0.

В итоге гости оказались в быстром нокдауне и практически опустили руки. Во всяком случае, "сливочные" заиграли еще более расковано, и стало понятно, что голы в ворота Пачеко еще состоятся. И прежде чем Роналду сделал дубль в матче, хорошую возможность отличиться во второй раз упустил Бэйл. Пробил Гарет с дальней дистанции, но голкипер "Алавеса" среагировал на удар.

А на 61-й минуте счет стал разгромным.  Бэйл в ходе атаки перевел сферу к правой бровке на Васкеса, а Лукас покатил мяч прямиком под удар Роналду, и Криштиану в касание отправил снаряд низом под левую от себя стойку – 3:0.

Вот теперь уже точно в этой встрече все стало ясно. Но публика требовала на "Сантьяго Бернабеу" больше зрелищ, и Королевский клуб без устали шел вперед. Ряд моментом "сливочные" упустили, но на 87-й минуте Бэйл после паса от Роналду заработал пенальти. Пробить доверили Бензема, и тот был точен – 4:0.

"Реал" добывает уверенную победу над "Алавесом" и продолжает погоню в турнирной таблице за мадридским "Атлетико".

"Реал" Мадрид – "Алавес" – 4:0

Голы: Роналду, 44 – 1:0. Бэйл, 46 – 2:0. Роналду, 61 – 3:0. Бензема, 89, с пенальти – 4:0.

"Реал": Навас, Карвахаль, Начо, Варан, Эрнандес, Каземиро (Льоренте, 80), Ковачич (Себальос, 73), Л.Васкес, Бэйл, Роналдо, Бензема.

"Алавес": Пачеко, Руано, Эли, Лагуардия, Дуарте, Д.Торрес, Ману Гарсия (Медран, 63), Перес, Педраса (Гомес, 62), Гвидетти (Бурги, 74), Собрино.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Не пропустите! "Реал" Мадрид – "Алавес" – 4:0 (обзор)

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