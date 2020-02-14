Роналду, Бэйл и Месси - в топ-10 футболистов, о которых фанаты чаще всего думают во время секса

Британский портал Free Super Tips составил рейтинг футболистов, о которых фанаты чаще всего думают во время секса.

Первое место занял бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. В топ-3 также попали форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн.

Далее в рейтинге расположились Гарет Бэйл ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона"), Деле Алли ("Тоттенхэм"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") и Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").

В исследовании отмечается, что каждый четвёртый футбольный болельщик в Великобритании думает об игроках во время секса.

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