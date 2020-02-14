Роналду, Бэйл и Месси - в топ-10 футболистов, о которых фанаты чаще всего думают во время секса
Британский портал Free Super Tips составил рейтинг футболистов, о которых фанаты чаще всего думают во время секса.
Первое место занял бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. В топ-3 также попали форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн.
Далее в рейтинге расположились Гарет Бэйл ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона"), Деле Алли ("Тоттенхэм"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") и Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").
В исследовании отмечается, что каждый четвёртый футбольный болельщик в Великобритании думает об игроках во время секса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Эвертон
|26
|36
|8
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|9
|Вулверхэмптон
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18