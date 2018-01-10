Роналду, Бэйл, Марсело и Модрич не попали в заявку "Реала" на матч с "Нумансией"



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан определился с заявкой на ответный матч 1/8 финала Кубка Испании с "Нумансией", сообщает официальный твиттер клуба.

Французский специалист не включил в нее Криштиану Роналду, Гарета Бэйла, Марсело и Луку Модрича. Также не сыграют травмированные Серхио Рамос и Карим Бензема.

Полностью заявка королевского клуба выглядит так:

Вратари: Навас, Касилья, Моха

Защитники: Карвахаль, Вальехо, Начо, Эрнандес, Ашраф, Техеро

Полузащитники: Кроос, Каземиро, Льоренте, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос, Оскар

Нападающие: Васкес, Майораль

Матч "Реал" - "Нумансия" состоится 10 января. В первом матче мадридцы выиграли в гостях со счетом 3:0.

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