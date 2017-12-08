Роналду: "Битва с Месси продолжается"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду доволен тем, что сумел догнать форварда "Барселоны" Лионеля Месси по числу завоеванных "Золотых мячей".

"Я надеюсь, что буду играть на высоком уровне еще несколько лет. Битва с Месси продолжается. Мы делаем для своих команд все возможное", - приводит слова Роналду Goal.com.

Напомним, что оба футболиста завоевали награду по пять раз.

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