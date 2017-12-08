Роналду: "Битва с Месси продолжается"

Теги реал мадридбарселонакриштиану роналдулионель месси

Роналду: "Битва с Месси продолжается"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду доволен тем, что сумел догнать форварда "Барселоны" Лионеля Месси по числу завоеванных "Золотых мячей".

"Я надеюсь, что буду играть на высоком уровне еще несколько лет. Битва с Месси продолжается. Мы делаем для своих команд все возможное", - приводит слова Роналду Goal.com.

Напомним, что оба футболиста завоевали награду по пять раз.

Не пропустите: Роналду: "Я хочу завершить карьеру в "Реале". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов

Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 14 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 14 21
7 Леганес 14 20
8 Хетафе 14 19
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 14 18
11 Бетис 14 18
12 Жирона 14 17
13 Эйбар 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Атлетик Бильбао 14 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
18 Лас Пальмас 14 10
19 Алавес 14 9
20 Малага 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов