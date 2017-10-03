Роналду близок к обновлению своей рекордной "сухой" серии в Ла Лиге

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду близок к обновлению своей рекордной "сухой" серии в рамках испанской Ла Лиги.

Так, португалец не может поразить ворота соперников в чемпионате на протяжении уже 270-ти минут. Его же рекордная серия без забитых мячей, установленная в прошлом сезоне, насчитывает 336 минут.

Отметим, что следующим соперником "Реала" в Ла Лиге будет "Хетафе".

Не пропустите: Ромарио рассказал, в чем он превосходит Роналду и Месси. | soccernews.ru