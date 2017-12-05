Роналду близок к побитию рекорда Месси

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду близок к побитию рекорда своего коллеги по амплуа из каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

Так, уже завтра португалец может стать лучшим бомбардиром группового этапа Лиги Чемпионов в истории. Для этого ему необходимо будет забить на два мяча больше в ворота дортмундской "Боруссии", нежели сегодня в игре против лиссабонского "Спортинга" сможет отличиться аргентинец.

Отметим, что сейчас на счету Месси значится 60 результативных ударов в рамках группового этапа ЛЧ, а на счету Роналду - 59 голов.

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