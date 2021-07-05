Роналду близок к продлению контракта с "Ювентусом"

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Роналду близок к продлению контракта с "Ювентусом"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, скорее всего, продлит контракт с туринским "Ювентусом", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, новое соглашение между футболистом и клубом. Нынешний контракт форварда истекает через год.

36-летний Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. Всего он провел за итальянский клуб 131 матч во всех турнирах, забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи.

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