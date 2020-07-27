Роналду близок к рекорду "Ювентуса" 86-летней давности

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Роналду близок к рекорду "Ювентуса" 86-летней давности

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду имеет хорошие шансы побить очередной клубный рекорд.

35-летнему португальцу осталось забить всего 2 гола, чтобы показать лучший бомбардирский показатель в истории "старой синьоры" в течение одного розыгрыша Серии А.

Сейчас рекордсменом является Феличе Борель, который отличился 32 раза в чемпионате сезона 1933/34.

В активе Роналду 31 мяч и ещё две игры впереди - против "Кальяри" и "Ромы".

Не пропустите: Роналду прокомментировал чемпионство "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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