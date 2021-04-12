Роналду бросил футболку "Ювентуса" после матча с "Дженоа"

Фото твиттер Cristiano Ronaldo Fans

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду снова стал фигурантом скандальной ситуации.

После завершения матча 30-го тура Серии А против "Дженоа" (3:1) звёздный португалец бросил на газон футболку своей команды.

Есть версия, что 36-летний форвард оставил майку на газоне, поскольку обещал подарить её мальчику, подающему мячи.

Ранее Роналду выбросил капитанскую повязку сборной Португалии после того, как судьи ошибочно не засчитали его гол в ворота Сербии (2:2).

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