Роналду бросил капитанскую повязку после вылета с Евро-2020

Фото твиттер Криштиану Роналду

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отметился некрасивым поступком по окончании матча 1/8 финала Евро-2020 против Бельгии (0:1).

36-летний футболист, не скрывая разочарования от вылета из турнира, бросил на газон капитанскую повязку. Впрочем, затем форвард быстро её поднял.

Cristiano Ronaldo took out his frustration on the captain armband again pic.twitter.com/miin4ybKqa — International Champions Cup (@IntChampionsCup) June 27, 2021

Для звёздного португальца это уже второй подобный случай в этом году. Первый был в марте в концовке игры с Сербией (2:2), когда судьи ошибочно не засчитали его гол.

Команда Роналду не смогла защитить чемпионский титул, добытый в 2016 году. Бельгия в 1/4 финала сыграет с Италией.

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