Роналду бросил капитанскую повязку после вылета с Евро-2020

Фото твиттер Криштиану Роналду

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отметился некрасивым поступком по окончании матча 1/8 финала Евро-2020 против Бельгии (0:1).

36-летний футболист, не скрывая разочарования от вылета из турнира, бросил на газон капитанскую повязку. Впрочем, затем форвард быстро её поднял.

Cristiano Ronaldo took out his frustration on the captain armband again pic.twitter.com/miin4ybKqa