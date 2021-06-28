Роналду бросил капитанскую повязку после вылета с Евро-2020

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Роналду бросил капитанскую повязку после вылета с Евро-2020

Фото твиттер Криштиану Роналду

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отметился некрасивым поступком по окончании матча 1/8 финала Евро-2020 против Бельгии (0:1).

36-летний футболист, не скрывая разочарования от вылета из турнира, бросил на газон капитанскую повязку. Впрочем, затем форвард быстро её поднял.

Для звёздного португальца это уже второй подобный случай в этом году. Первый был в марте в концовке игры с Сербией (2:2), когда судьи ошибочно не засчитали его гол.

Команда Роналду не смогла защитить чемпионский титул, добытый в 2016 году. Бельгия в 1/4 финала сыграет с Италией.

Не пропустите: Роналду играл со сборной Франции в щитках с изображением возлюбленной. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Теперь это его "фишка"... Тварь гелевая...

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