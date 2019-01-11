Роналду будет судиться с девушкой, которая назвала его психопатом



Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду намерен подать в суд на модель Жасмин Леннар, которая ранее назвала его психопатом и пообещала отправить форварда в тюрьму, сообщает Metro.

По сведениям издания, юристы португальского футболиста уже готовят судебный иск против Леннар, обвиняя ее в клевете. Также Роналду опровергает тот факт, что Жасмин была его девушкой.

Напомним, что Леннар выразила поддержку Кэтрин Майорге, которая обвиняет Роналду в изнасиловании, якобы произошедшем в Лас-Вегасе в 2009 году. По некоторым данным, тогда португалец заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание, но теперь она написала на него заявление в полицию.

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