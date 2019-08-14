Роналду будет занимать по индивидуальной программе нескольких дней

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду испытывает боль в приводящей мышце левого бедра. Об этом пишет пресс-служба туринцев.



34-летний футболист не сможет принимать участия в ближайших тренировочных матчах "старой сеньоры". Футболист будет заниматься по индивидуальной программе на протяжении ближайших нескольких дней.

В минувшем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 43 матча во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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