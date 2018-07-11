Роналду будет зарабатывать в "Ювентусе" в четыре раза больше самых высокооплачиваемых игроков Серии А

Новоиспеченный форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду будет зарабатывать на новом месте работы в четыре раза больше самых высокооплачиваемых игроков Серии А.

Так, согласно сведениям AS, 33-летний португалец получит на "Альянц Стэдиум" контракт с окладом в размере 30-ти миллионов евро в год. Автоматически он станет самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Италии, где до последнего времени по этому показателю доминировали его нынешний одноклубник Гонсало Игуаин и защитник "Милана" Леонардо Бонуччи, получающие в своих клубах 7,5 миллиона евро за сезон.

Напомним, испанские СМИ назвали семь кандидатов на замену Роналду в "Реале". | soccernews.ru