Роналду был близок к переходу в "Манчестер Сити"

Теги манчестер юнайтедманчестер ситиювентускриштиану роналдутрансферыуле гуннар сульшерэд вудворд

Роналду был близок к переходу в "Манчестер Сити"

Фото твиттер Криштиану Роналду

The Athletic раскрыл подробности возвращения нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

По информации источника, ещё в четверг 36-летний футболист собирался присоединиться к "Манчестер Сити". Его переход уже был согласован.

Однако, узнав о возможном трансфере португальца в стан конкурентов, главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер начал действовать.

Норвежский специалист связался с генеральным директором клуба Эдом Вудвордом и убедил его вернуть Роналду, объяснив, какую пользу способен принести звёздный форвард, а также какие репутационные потери понесёт "МЮ" в случае перехода игрока в "Сити".

Не пропустите: Роналду трогательно попрощался с "Ювентусом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Полное расписание группового этапа Лиги Чемпионов 2021/22

Полное расписание группового этапа Лиги Чемпионов 2021/22

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов