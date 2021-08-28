Роналду был близок к переходу в "Манчестер Сити"

Фото твиттер Криштиану Роналду

The Athletic раскрыл подробности возвращения нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

По информации источника, ещё в четверг 36-летний футболист собирался присоединиться к "Манчестер Сити". Его переход уже был согласован.

Однако, узнав о возможном трансфере португальца в стан конкурентов, главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер начал действовать.

Норвежский специалист связался с генеральным директором клуба Эдом Вудвордом и убедил его вернуть Роналду, объяснив, какую пользу способен принести звёздный форвард, а также какие репутационные потери понесёт "МЮ" в случае перехода игрока в "Сити".

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