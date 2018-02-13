Роналду был готов перейти в ПСЖ в 2012 году

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Роналду был готов перейти в ПСЖ в 2012 году
Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду хотел перейти в ПСЖ в 2012 году, сообщает Mundo Deportivo.

"В ПСЖ меня полюбят по-настоящему. Французы будут счастливы, что я буду играть в их чемпионате. А СМИ помогут мне в борьбе за «Золотой мяч", - написал Роналду в сообщении своему другу.

В те годы форвард считал, что президент "Реала" Флорентино Перес оказывал ему недостаточно поддержки.

Не пропустите: Фанаты не включили Роналду в символическую сборную "Реала" и ПСЖ. | http://soccernews.ru

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