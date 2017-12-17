Роналду: "Было бы неплохо, если бы "Барселона" организовала нам чемпионский коридор"

Теги реал мадридкриштиану роналдубарселона

Роналду: "Было бы неплохо, если бы "Барселона" организовала нам чемпионский коридор"

Форвард "Реала" Криштиану Роналду поделился ожиданиями от Эль Класико.

"Было бы неплохо, если бы "Барселона" организовала нам чемпионский коридор. Надеюсь, мы победим в Класико, и интрига в чемпионате будет жива. Мы хотим наслаждаться каждым моментом, потому что не знаем, что будет в будущем" - приводит слова Роналду Marca.

Поединок между "Реалом" и "Барселоной" состоится 23 декабря.

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комментарии
Кефир

у копролонской петушни сразу клапана прогорели

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Арлекин

оказывается ты спермяк-жид. жидоука конченая УАХААХАААУАХААААХА

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Арлекин

спермяк спермяк еще один спермяк АХАХАУАХАХАХАААХА

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Павел

у спермяков прогорели

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Арлекин

АГА АХАХААААУАХАХА и они и ты петух АХАХАУАХАХАУАХАХААААААААААААХАУУУУХАХА

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Павел

коридор ему подавай совсем обнаглел дырявый

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Арлекин

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