Роналду: "Было бы неплохо, если бы "Барселона" организовала нам чемпионский коридор"

Форвард "Реала" Криштиану Роналду поделился ожиданиями от Эль Класико.

"Было бы неплохо, если бы "Барселона" организовала нам чемпионский коридор. Надеюсь, мы победим в Класико, и интрига в чемпионате будет жива. Мы хотим наслаждаться каждым моментом, потому что не знаем, что будет в будущем" - приводит слова Роналду Marca.

Поединок между "Реалом" и "Барселоной" состоится 23 декабря.

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