Роналду: "Было бы неплохо снова сыграть вместе с Бэйлом и Бензема"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду надеется снова сыграть вместе со своими партнерами по линии атаки в клубе Каримом Бензема и Гаретом Бэйлом.

" Мне нравится, что наш состав укомплектован и что у нас нет травм. Возвращение Бэйла - хороший знак, с ним команда выглядит очень хорошо. Карим и Бэйл - два нападающих, как и я. Но есть и другие игроки, которые также очень важны для нас, но проводят на поле меньше игрового времени. Теперь они имеют шанс проявить себя на Кубке Мира. Было бы неплохо сыграть в атаке тройкой BBC снова ", - цитирует 32-летнего форварда Diario Gol.

Напомним, испанские СМИ обнародовали доказательство плохих отношений между Роналду и Пересом. | soccernews.ru