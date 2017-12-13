Роналду: "Было бы здорово возродить связку ВВС"

Теги реал мадридкриштиану роналдугарет бэйлкарим бензема

Роналду: "Было бы здорово возродить связку ВВС"
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду заявил, что он хотел бы вновь играть в связке с Каримом Бензема и Гаретом Бэйлом, которую прозвали BBC.

"Я хочу, чтобы все играть нашей команды были в строю, а не только Бэйл и Бензема. Но было бы здорово, если бы связка ВВС возродилась", - приводит слова Роналду Marca.

Стоит отметить, что тройка форвардов практически не играла вместе в этом сезоне.

Не пропустите: Испанский журналист: "Роналду близок к уходу из "Реала". | http://soccernews.ru

комментарии
Flamenco

Близится Конец

Ответить

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лучшие сольные голы 2017 года

Лучшие сольные голы 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 15 39
2 Валенсия 15 34
3 Атлетико Мадрид 15 33
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 15 28
6 Вильярреал 15 21
7 Хетафе 15 20
8 Леганес 15 20
9 Жирона 15 20
10 Реал Сосьедад 15 19
11 Сельта Виго 15 18
12 Бетис 15 18
13 Эйбар 15 18
14 Атлетик Бильбао 15 17
15 Леванте 15 16
16 Эспаньол 15 16
17 Депортиво Ла-Корунья 15 15
18 Алавес 15 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 15 10
Полная таблица

топ-5 тегов