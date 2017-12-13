Роналду: "Было бы здорово возродить связку ВВС"



Нападающий "Реала" Криштиану Роналду заявил, что он хотел бы вновь играть в связке с Каримом Бензема и Гаретом Бэйлом, которую прозвали BBC.

"Я хочу, чтобы все играть нашей команды были в строю, а не только Бэйл и Бензема. Но было бы здорово, если бы связка ВВС возродилась", - приводит слова Роналду Marca.

Стоит отметить, что тройка форвардов практически не играла вместе в этом сезоне.

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