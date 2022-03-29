Роналду: "Чемпионат Мира без Португалии невозможен"

Теги криштиану роналдупортугалиясеверная македония

Роналду: "Чемпионат Мира без Португалии невозможен" Фото: твиттер Роналду

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду уверен в выходе своей команды на ЧМ-2022.

"Чемпионат Мира без Португалии невозможен. В этом вопросе нет никаких индивидуальностей. Мы удивлены вылетом Италии. Северная Македония удивила во многих играх. Однако я не думаю, что они удивят нас. Португалия сыграет лучше и выйдет на ЧМ. Мы знаем, что поедем на турнир, если выиграем. Если этого не произойдет, то мы окажемся за бортом.

На нас лежит ответственность за позитивный настрой и победу. Я вижу, что все хорошо готовы. Хотим показать максимум", - приводит слова Роналду Goal.com.

Стыковая игра между Португалией и Северной Македонией пройдет сегодня в 21:45 (мск).

Читайте также: Роналду высказался о завершении карьеры. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кипр в меньшинстве обыграл Эстонию и остался в дивизионе С Лиги Наций

Кипр в меньшинстве обыграл Эстонию и остался в дивизионе С Лиги Наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
Полная таблица

топ-5 тегов