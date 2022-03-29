Роналду: "Чемпионат Мира без Португалии невозможен"
Фото: твиттер Роналду
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду уверен в выходе своей команды на ЧМ-2022.
"Чемпионат Мира без Португалии невозможен. В этом вопросе нет никаких индивидуальностей. Мы удивлены вылетом Италии. Северная Македония удивила во многих играх. Однако я не думаю, что они удивят нас. Португалия сыграет лучше и выйдет на ЧМ. Мы знаем, что поедем на турнир, если выиграем. Если этого не произойдет, то мы окажемся за бортом.
На нас лежит ответственность за позитивный настрой и победу. Я вижу, что все хорошо готовы. Хотим показать максимум", - приводит слова Роналду Goal.com.
Стыковая игра между Португалией и Северной Македонией пройдет сегодня в 21:45 (мск).
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