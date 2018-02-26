Роналду: "Чувствую в себе силы, чтобы сражаться за очередной "Золотой мяч"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду надеется снова выиграть приз лучшему игроку планеты.

"Я даже не мог мечтать о том, что смогу выиграть "Золотой мяч" пять раз. И если бы моя карьера закончилась сейчас, я был бы очень доволен тем, как все получилось. Но если бы я смог выиграть "Золотой мяч" снова - два или три раза... я был бы в восторге.

Но даже если я не выиграю его снова, я уже выиграл его пять раз... Однако у меня все еще теплится надежда и есть силы, чтобы сражаться и выиграть его снова. Но это будет зависеть от трофеев, которые мы выиграем в этом году", - цитирует 33-летнего нападающего AS.

Напомним, Роналду назвал главных фаворитов ЧМ-2018. | soccernews.ru