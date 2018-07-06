Роналду дал обещание президенту "Ювентуса" о своем переходе

Теги реал мадридкриштиану роналдуювентус

Роналду дал обещание президенту "Ювентуса" о своем переходеВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду дал обещание президенту туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли о своем переходе в стан "старой синьоры".

По сведениям Marca, португальский нападающий королевского клуба не подписывал с чемпионами Италии предварительного контракта, однако он дал свое слово их клубному боссу, что этим летом он обязательно переберется на "Альянц Стэдиум". 

Напомним, "Реал" уже начал готовить церемонию прощания с Роналду. | soccernews.ru

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