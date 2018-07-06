Роналду дал окончательный ответ "Реалу" по своему будущему

жВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду дал окончательный ответ королевскому клубу по своему будущему.

Так, по сведениям Record, на встрече, которая состоялась на днях, представитель 33-летнего форварда Жорже Мендеш сообщил руководству "сливочных", что его клиент принял решение покинуть "Сантьяго Бернабеу". При этом менять свои планы португалец не намерен.

Напомним, "Ювентус" ждет информации от агента Роналду. | soccernews.ru