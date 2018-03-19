Роналду дал совет Бензема по его будущему

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Роналду дал совет Бензема по его будущемуФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду дал совет своему партнеру по атаке в клубе Кариму Бензема по его будущему.

Так, по сведениям испанской прессы, португальский бомбардир порекомендовал 30-летнему нападающему, с которым "сливочные" планируют расстаться ближайшим летом, перебраться в английскую Премьер-Лигу. По мнению пятикратного обладателя "Золотого мяча", в АПЛ француз будет способен проявить свои лучшие качества.

В нынешнем сезоне Бензема забил 8 мячей и сделал 10 результативных передач в 34 матчах за "Реал".

Напомним, "Барселона" готова отомстить "Реалу" за возможный трансфер Неймара. | soccernews.ru

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