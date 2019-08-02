Роналду дал совет Дибале
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду обсудил со своим партнёром по команде Пауло Дибалой его будущее.
Как сообщает Daily Mail, аргентинец попросил у португальца совет по поводу целесообразности перехода в "Манчестер Юнайтед".
Роналду сказал Дибале, что переезд на "Олд Траффорд" станет хорошим вариантом продолжения карьеры для него, поскольку там он сможет получить новый интересный вызов.
Напомним, что игрок "Ювентуса" может отправиться в "МЮ" в обмен на бельгийского форварда Ромелу Лукаку.
Не пропустите: "Ювентус" освободил Дибалу от тренировок, чтобы игрок завершил переговоры с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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